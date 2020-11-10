В ходе мероприятия «Қайыршы» за совершение попрошайничества составлено 335 административных протокола по статье 449 КоАП РК.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 20 октября по 20 ноября на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қайыршы».

Целью мероприятия является выявление и размещение в специальном приемнике-распределителе лиц, не имеющих постоянного места жительства, также лиц, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, выявление и проверка жизнедеятельности лиц, находящихся в розыске, а также состоящих на учете, выявление фактов нарушения миграционного законодательства, обеспечение общественного порядка и безопасности.

В ходе мероприятия «Қайыршы» за совершение попрошайничества составлено 335 административных протокола по статье 449 КоАП РК, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

74 лиц, не имеющих постоянного места жительства и личность которых не установлена, доставлены в приемник-распределитель.

Также в ходе мероприятия по месту жительства проверено 2590 лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, в том числе 455 лиц, состоящих на пробационном контроле.

Кроме того, проведены обходы дачных массивов, и проверено 568 объектов, расположенных на административной территории. В целях профилактики правонарушений проверено 3550 владельцев оружий.

Профилактические мероприятия в этом направлении будут продолжены.