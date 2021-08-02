Женщина вышла на проезжую часть дороги и просила подаяние.



В минувшую пятницу в «Группу быстрого реагирования» Департамента полиции города Шымкента от участника поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Аргынбекова и Шаяхметова женщина занимается попрошайничеством, передает ДП Шымкента.



По фотографии, отправленной участником группы можно заметить, как женщина вышла на проезжую часть дороги, тем самым препятствуя безопасному дорожному движению.

По сообщению на место был направлен 776-ой автоэкипаж Полка патрульной полиции. Стражи порядка установили данную гражданку. В отношении нее приняты соответствующие меры.

Отметим, «Группа быстрого реагирования» создана по поручению начальника ДП г.Шымкента генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова с целью оперативного решения вопросов населения, своевременного выявления и пресечения правонарушений на территории города.