Информация о хлопке газовоздушной смеси в 5-этажном жилом доме в микрорайоне Нурсат Каратауского района г.Шымкент поступила 09 ноября 2020 года в 06:27.

Инцидент произошел в одной из квартир на 1 этаже многоквартирного дома, в результате чего телесные повреждения получил мужчина (квартиросъемщик) 1957 г. р., гражданин Российской Федерации, которому была оказана первая медицинская помощь и отправлен домой.

При этом повреждены окна, двери квартиры, сгорели предметы домашнего обихода и мебель. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Эвакуировано 4 человека, спасено 6 человек. Также в результате происшествия повреждены окна двух соседних квартир, лобовое стекло автомобиля «Ауди». Пожар был локализован в 06.42 и полностью потушен в 07.20, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Причины возникновения пожара по предварительным данным газового хозяйства – скопление концентрации газа по неизвестным причинам.

На место происшествия были привлечены 29 человек личного состава и 6 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент, 8 сотрудников и 2 единицы техники филиала Центра медицины катастроф, оперативно-спасательного отряда, 20 человек личного состава, 7 единиц техники Департамента полиции.