В мае этого года в Шымкенте на базе АО «СПК «SHYMKENT» был создан Департамент урбанистики.

В настоящее время Департамент урбанистики определил социально значимые участки, требующие развития и изменения при комплексном анализе и исследовании города. В этом направлении реализуются 8 проектов. В частности, восстановление парка в 12 микрорайоне, создание пешеходного общественного пространства по улице Т. Рыскулова, в районе ТРЦ «Север» (от ул. Ж. Шаяхметова до ул. Жолан батыра), благоустройство набережной реки Карасу на «Отбасы Аллеясы», по улице Джангельдина, реновация сквера «Әз Наурыз» в микрорайоне Жайлау, разработан эскизный проект (сквер между ул. Кажымукана и ул. Махамбет) на территории Тамерлановского шоссе сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, будет проведено благоустройство подмостового пространства по улице Мадели Кожа и благоустройство гастрономического кластера по улице Байдибек би (4 микрорайон). На основании вышеизложенного были подготовлены эскизные проекты. Кроме того, будет решен вопрос создания пешеходной инфраструктуры по проспекту Байдибек Би, от остановки «Ипподром» до остановки «Кайнар» и активации парка имени Абая.

Следует отметить, что деятельность Департамента урбанистики направлена на создание новых, улучшение и обновление существующих общественных пространств в городе.