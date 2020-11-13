По прогнозам синоптиков службы Казгидромет в Туркестанской области и Шымкенте в выходные похолодает.

Асия КЫДЫРБАЕВА, дежурный синоптик: » В Туркестанской области ожидаем в выходные дождь с переходом в снег. Постепенно похолодает. Сегодня ночью +4 +1, в некоторых районах температура воздуха понизится до -2 градусов, ожидаются заморозки. Днем столбики термометра покажут +3,+8, местами воздух прогреется до +10. В северных районах области ожидается до -5 градусов мороза.

В Шымкенте в субботу -1..+4 °C, без осадков, слабый ветер. 15 ноября возможен снег. Температура понизится до 0-2 градусов мороза.