В Туркестанской области разрешили работать скотным базарам.

Новым постановлением главного санитарного врача области с 3 ноября скотным базарам, находящимся на территории региона разрешили работать в будние дни. Работники базара, продавцы и покупатели должны в обязательном порядке носить маски. Также должно соблюдаться расстояния между рядами — не меньше 2 метров.

Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области:» С сегодняшнего дня разрешили работать скотным рынкам, расположенным на территории области. Есть разрешение, но есть и свои требования. Подготовлен алгоритм работы скотных рынков во время карантина. Заполняемость не должна превышать 30 процентов. Все должны носить маски и должны быть установлены санитайзеры. Перед входом и выходом должны быть установлены дезинфекционные туннели».

Шынар Оразова