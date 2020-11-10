В ходе очередных рейдов участковые инспекторы в составе мобильных групп выявили, что в районе села Алгабас Толебийского района проходит кокпар. передает Otyrar.KZ.

Как оказалось, на мероприятие собралось более 200 человек.

Стражи порядка провели с участниками кокпара и местными жителями, не соблюдающих установленные требования карантина, разъяснительную работу о недопустимости нарушений ограничительных мер.

Кроме того, в отношении организатора кокпара составили административный протокол.

Собранные материалы полицейские направили в соответствующие органы для принятия законного решения. В результате нарушителя карантинного режима оштрафовали на 30 МРП.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать карантинные требования, носить маски, соблюдать дистанцию и регулярно пользоваться антисептиками, а также воздержаться от посещения места массового пребывания людей.