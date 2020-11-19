19 ноября в 12:18 в 101 пожарную часть Жетысайского района поступило сообщение о возгорании мясного павильона на улице Ауэзова в районе рынка «Каракай 7», передает Otyrar.KZ.

В 12:35 на место происшествия прибыло Управление по чрезвычайным ситуациям Жетысайского района.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров (общая площадь 80 квадратных метров).

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара задействовано: 5 единиц техники Управления по чрезвычайным ситуациям, 16 человек личного состава.