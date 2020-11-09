Мощный взрыв сегодня произошел рано утром в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне Нурсат.

Жилплощадь заполнил газ, и когда житель квартиры вышел утром покурить, произошел взрыв.

Разрушительный взрыв разбудил жителей пятиэтажного дома в микрорайоне Нурсат. Хлопок был такой силы, что от ударной волны, вылетели стёкла в доме напротив. В этот момент на первом этаже 93-го дома вспыхнул сильный пожар.

В объятой пламенем квартире находился 63-летний мужчина. Пенсионер представить себе не мог, что от зажженной сигареты прогремит такой мощный взрыв. Первыми крики о помощи услышали полицейские. Чтобы вызволить пострадавшего из горящей квартиры, им пришлось выбивать железную дверь. Подоспевшие к месту ЧП спасатели, занялись эвакуацией соседей. А пожарные — не дали огню перекинуться на другие квартиры.

63-летний мужчина, родился в рубашке! Ему даже госпитализация не понадобилась. Пенсионер, снимающий в этом доме квартиру, отделался легкими ожогами.

«Мужчина 63 лет получил травмы, врачи диагностировали у пострадавшего термические ожоги 5-7 процентов тела, с ним работают сотрудники скорой помощи», — рассказал Бакытжан ПОЗИЛОВ, и.о. руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Хозяйка квартиры не верит своим глазам. Её двушка превратилась в руины. На кухне выбило стену — кирпичи, арматура и осколки стекла разлетелись по всей территории детской площадки. Ляззат Жаркынбекова взяла квартиру в ипотеку. Три последних года она сдает ее одинокому мужчине. На квартиранта никогда не жаловалась. Мол, из вредных привычек была только одна — самая распространенная — курение.

«Я здесь недалеко живу, утром услышала взрыв, выбежала, смотрю, а это моя квартира горит. Полиция, пожарные уже приехали. Все жители выбежали. Я ума не приложу, как такое могло произойти, такой силы взрыв был, у меня квартира новая, ухоженная была, а когда я сюда зашла, ее даже не узнать. Ущерб только на первый взгляд миллионов на десять. Кто мне это теперь будет восстанавливать? Куда, к кому обращаться, я даже не знаю», — рассказала Ляззат ЖАРКЫНБЕКОВА, хозяйка квартиры.

От мощного взрыва в квартире выбило и окна, и двери. Пожар охватил почти всю жилплощадь, выгорели зал и прихожая. Ударную волну ощутили и жители соседней многоэтажки. На их балконы, через весь двор, долетели выбитые осколки стёкол соседней пятиэтажки.

«Хорошо, что дети были на даче, мы подумали гром такой, но когда я вышла в коридор, у меня уже стекла лежали на втором этаже. Сначала маленький огонь был, потом сильно разгорелось. От хлопка открылись балконные двери и стекла посыпались к нам», — вспоминает Наталья КЫНЫШОВА, жительница г.Шымкента.

Точную причину взрыва и нанесенный ущерб еще предстоит выяснить. Специалисты ограничились лишь предварительной версией произошедшего утреннего кошмара.

Этот отопительный сезон для шымкентцев стал оглушительным уже во второй раз. Несколько дней назад взрыв прогремел в микрорайоне Туран. Квартирант вышел на балкон покурить, в этот момент оглушительный взрыв разбудил жильцов девятиэтажки. 24-летний пострадавший получил сильнейшие ожоги. Сегодня его перевели из реанимации в палату. Молодому человеку предстоит долгая реабилитация.

Анастасия Новикова