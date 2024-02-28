Отравление газом: отец и двое детей находятся в тяжелом состоянии

Эта морозная ночь стала последней для 55-летней женщины.

Причиной смерти мог стать угарный газ. Шокирующий инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Игилик. Кроме женщины, в доме находились еще трое членов семьи. В тяжелом состоянии — 27-летнего сына погибшей и его малолетних детей — доставили в реанимацию.

Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева:

«Троих пациентов доставили в центр гипербарической оксигенации на машине скорой помощи. В связи с тяжестью их состояния мы госпитализировали пациентов в реанимацию. В настоящее время в больнице оказывается помощь пациентам 2020-го, 21-го и 1997 годов рождения. Диагнозы при поступлении: тяжелое отравление газом, токсическая энцефалопатия, ретроградная амнезия».

На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС и газовики. В АО «ҚазТрансГаз Аймақ» заявили, что на кухне помимо газовой плиты был установлен камин иранского производства, который не оснащён системой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе.

Елдар Куандыков, заместитель руководителя производственно-технического отдела АО «КазТрансГаз Аймак»:

«Дымоотводящая труба–гофра камина длиной более 3-ёх метров выведена через стену на улицу под козырёк крыши дома. При этом в дымоходе нет тяги. Иранский газовый камин не предназначен к установке в жилой комнате. Он подойдет для использования на террасе, на веранде — там, куда непрерывно поступает свежий воздух».

Аварийная бригада отключила подачу газа в дом. Точная причина летального исхода и госпитализации жильцов дома станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.