В Туркестанской области завершен капитальный ремонт моста через реку «Сайрам су» вдоль автомобильной дороги областного значения «Шымкент-Коксайек-Каскасу-Шымкент».

По заказу Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области данные работы выполнила подрядная организация ТОО «Корпорация Береке А» в период с мая по сентябрь 2020 года сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Во время ремонтных работ полностью демонтирован аварийный мост. Также вместо старых опор, несущих мост, методом бурения залиты 12 железобетонных свай диаметром 1,5 метра и глубиной 10 метров. Согласно проекту длина моста составила 87 метров, а ширина — 12 . Кроме того, с обеих сторон моста были предусмотрены пешеходные дорожки, а под мостом были размещены габионы. В настоящее время мост полностью завершен и введен в эксплуатацию.

В текущем году проведен и капитальный ремонт моста через реку «Бадам» вдоль автомобильной дороги областного значения «Граница Республики Узбекистан-Шардара-Арыс-Темирлан-М-32» в Ордабасинском районе.

Согласно проекту, длина моста — 96,2 метра, ширина — 10. В октябре 2020 года строительство моста было полностью завершено и введено в эксплуатацию.

Стоит отметить, что качество ремонтных работ находилось на постоянном контроле со стороны заказчика, технического надзора и специалистов Туркестанского областного филиала учреждения «Национальный центр качества дорожных активов».