На сегодняшний день на территории города Шымкент насчитывается 36 мостов.

Из них 6 находятся в аварийном состоянии. На проведение ремонта 5 мостов из бюджета выделено 926,8 млн. тенге, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В частности, ведутся работы по реконструкции мостов в районе мясокомбината, на Ленгерской трассе, в жилых массивах Маятас, Тогыс и Елтай. Ремонтные работы будут завершены до конца года.

Несмотря на то, что один из мостов возле населенного пункта Базаркакпа относится к третьему мегаполису, он расположен вдоль областной дороги. В связи с этим, работы по ремонту этого моста проводит акимат Туркестанской области.