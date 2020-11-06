Несильные подземные толчки почувствовали жители Шымкента.

Выяснилось, что сегодня, 6 ноября, в 13-38 было зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого был расположен на территории Республики Кыргыстан.

Энергетический класс землетрясения 12.5 Магнитуда MPV 5.7. Координаты эпицентра 39.98° с.ш. 71.66° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): ощущалось в г.Шымкенте 2-3 балла. Сведения по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Магнитуда подземных толчков составила М=4,9, глубина 10 км.