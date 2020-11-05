Решением суда водителя ВАЗ лишили права управления транспортными средствами на семь лет и подвергли административному аресту на 15 суток.

В рамках ОПМ “Участок” сотрудники патрульной полиции МПС Мактаральского РОП на улице одного из поселков остановили автомашину ВАЗ. При проверке документов стражи порядка установили, что водитель, житель Мактаральского района, находился в нетрезвом состоянии и доставили его на медицинское освидетельствование.

Согласно заключению, мужчина управлял автотранспортом в состоянии “средней степени алкогольного опьянения”. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 608 КоАП РК “Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, опьяненияʺ. Собранные материалы полицейские направили в суд для принятия законного решения. В итоге решением суда водителя ВАЗ лишили права управления транспортными средствами на семь лет и подвергли административному аресту на 15 суток.

С 7 сентября по 1 декабря на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”, направленное на активизацию работы по обеспечению надлежащего общественного правопорядка, выявление административных правонарушений и раскрытие преступлений, а также контроля за соблюдением правил дорожного движения.