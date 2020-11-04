Самостоятельно освободить палец женщина не смогла.

Ночью 3 ноября 2020 года в 23:14 на пульт управления оперативных дежурных Службы спасения «112» поступило сообщение о том, что в микрорайоне Орынбай Акына в одном из домов женщине необходима помощь спасателей.

Оказалось, что она надела на палец кольцо и не смогла его снять из-за сильного отека, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Женщина разными методами пыталась самостоятельно снять кольцо, но ее старания не увенчались успехом. Тогда пострадавшая вынуждена была обратиться к спасателям. Приехавшие на место сотрудники спасательного подразделения специальным инструментом разрезали кольцо. Дополнительная медицинская помощь не потребовалась.