Центр поддержки института семьи «SHANYRAQ» в Шымкенте эффективно работает над решением социальных проблем безработных семей и многодетных матерей.

В центре многодетные матери и малообеспеченные жители Каратауского района встретились с социальными работниками и обсудили социальную помощь и вакансии, предоставляемые государством, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На встрече жители получили ответы на интересующие их вопросы о способах получения доступного жилья и мерах по трудоустройству, помощи инвалидам, а также узнали о программе «Еңбек». На сегодняшний день в рамках данной госпрограммы у граждан есть широкие возможности для открытия собственного дела и трудоустройства по различным категориям.

Кроме того, пришедшие на консультацию выразили свои потребности. Представители районного акимата помогли подготовить документы для участия в государственных программах.

Стоит отметить, что на данный момент адресную социальную помощь в Каратауском районе получают более 10 тысяч семей. Спонсоры также раздают нуждающимся необходимые продукты питания и уголь.

Уважаемые жители города Шымкента! Если вы хотите узнать больше о социальной помощи и государственных программах, специалисты Центра поддержки института семьи «SHANYRAQ» проконсультируют вас.

Адрес:

Для жителей Каратауского и Енбекшинского районов нужно обратить в центр по проспекту Байдибек би 32а.

Жители Абайского и Аль-Фараби районов на площади Аль-Фараби, 3/2.