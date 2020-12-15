В Шымкенте полицейские и сотрудники ЧС продолжают проверять торговцев фейерверками и салютами.

С начала ОПМ «Пиротехника» стражи порядка уже привлекли к ответственности 15 граждан за нарушение порядка хранения, транспортировки и использования пиротехники и реализацию несертифицированной пиротехнической продукции.

Всего у них изъято 128 пиротехнических изделий.

Департамент полиции предупреждает о строгом запрете реализации пиротехнических изделий лицами, не имеющими соответствующих лицензий и разрешений, в открытых павильонах, автомобилях, палатках, переходах.

Напомним, что на территории республики с 15 декабря по 7 января в дни новогодних праздников проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Пиротехника”

Также полицейские напоминают, что в случае выявления таких фактов предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 196 КоАП РК (Незаконная торговля товарами или иными предметами).