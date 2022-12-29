ДЧС напоминает шымкентцам требования безопасности при использовании пиротехники

В предновогодние дни жители Шымкента активно покупают пиротехнические изделия, не всегда задумываясь об опасности получения травм, возможности возникновения пожара при не правильном использовании пиротехники.

Для предупреждения подобных происшествий и в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» сотрудники Департамента по ЧС города Шымкент совместно с сотрудниками полиции провели тематические рейды в местах продажи пиротехнических изделий.

Во время рейда сотрудники полиции выявляют факты продажи несертифицированных пиротехнических изделий. Проверяют, как предприниматели закупают, транспортируют и хранят пиротехнические изделия. Сотрудниками Департамента полиции при проведении рейдовых мероприятий по статье 196 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлено 12 административных протоколов и наложено штрафов на общую сумму 918 900 тенге, изъято 90 килограммов пиротехнических изделий, незаконно выставленных на торги.

Также в ходе акции организаторы поздравили всех с наступающими праздниками, пожелали безопасных будней и исполнения всех заветных желаний и призвали жителей и гостей города неукоснительно соблюдать правила безопасности при украшении новогодней елки и использовании пиротехники, рассказали, почему не стоит играть на льду, как не замерзнуть в сильный мороз, как правильно поступать, если все-таки случилась чрезвычайная ситуация.

В настоящее время роздано более 10000 агитационных материалов, более 300 инструкций. На объектах с массовым пребыванием людей будет организован круглосуточный показ видеороликов по соблюдению пожарной безопасности.

В целях минимизации пожаров и их последствий спасатели совместно с полицейскими провели 45 рейдов в ходе акции «Пиротехника».