Спустя 8 лет на месте крушения пограничного самолета АН-72 прошел митинг памяти.

В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.

На мраморном камне выбиты имена погибших. Они появились на стела спустя 8 лет после трагедии.

Сестра, погибшего в авиакатастрофе — Стамбекова Турганбека — приехала из Алматы почтить его память. Брат в то время был временно исполняющим обязанности директора Погранслужбы республики. Настоящий профессионал. Так называют полковника Стамбекова люди, знавшие его. Человек, всю жизнь посвятивший себя службе в пограничных войсках. Его помнят как строгого, справедливого руководителя и волевого военнослужащего. На борту находилась и его супруга Сауле.

Гульнар Стамбекова , сестра погибшего Турганбека Стамбекова: «8 лет тому назад объединила все наши семьи эта дата. Это для нас был шок. Это было вечером. В связи с погодными условиями произошла трагедия. Но мы смириться не можем. Потому что, боль утраты, общая боль это в наших сердцах. Ее никак не вычеркнешь. 4 февраля, когда я приехала была только стела. Безымянная. В наших душах было сомнение, почему? Куда мы должны придти? А сейчас я благодарна руководству, вдовам есть куда ходить. Есть где почтить память»

Катастрофа потрясала всю республику. Упавший под Шымкентом военно-транспортный самолет погранвойск Ан-72 летел в Ташкент для переговоров с руководством погранслужбы Узбекистана. Самолет должен был сделать посадку в Шымкенте, а потом вылететь в столицу Узбекистана. Ан-72 не дотянул до посадочной полосы всего 20 километров и рухнул… Катастрофа в Шымкенте стала самым крупным лётным происшествием с Ан-72 не только для Казахстана. Это вообще самая страшная авария в истории этого самолета. Ан-72 считается самым надежным военным воздушным судном.

Семьи потерявшие близких в страшной авиакатастрофе говорят, что время не лечит. Напротив, боль утраты с каждым годом становиться острее. Динара Нурлашева приехала из Астаны почтить память мужа — полковника Ергали Нурлашева. Когда произошла трагедия младшей дочери Малике было всего девять. Она и сейчас не может смириться с мыслью, что отца рядом нет.

«Спасибо за память. Спасибо пограничникам за их дружбу, любовь и уважение. Я горжусь, что мой муж заслужил уважение при жизни…Благодарна, что установили памятник. Есть теперь куда ходить», -говорит жена погибшего Ергали Нурлашева

Динара Нурлашева.

Скорбят и коллеги погибших пограничников. Они вспоминают: все находившееся на борту — были людьми чести, а работа на границе была их призванием.

Мадияр ЖУМАДИЛОВ, и.о. начальника Департамента КНБ РК по г. Шымкент и Туркестанской области: «Эта трагедия. Эта большая брешь в сердцах каждого пограничника. Это был их последний пограничный наряд. Мы все будем помнить»

В той авиакатастрофе погибли:

1) Полковник Т.М. Стамбеков;

2) Полковник Е.Н. Нурлашев;

3) Полковник К.Т. Кабдылгазезов;

4) Полковник П.М. Доценко;

5) Полковник Е.М. Махаев;

6) Полковник К.К. Базарбаев;

7) Подполковник А.И. Дмитриев;

8) Подполковник В.А. Рахман;

9) Подполковник А.А. Рахман;

10) Подполковник К.А. Мухамадиев;

11) Подполковник А.П. Шуканов;

12) Подполковник В.Н. Кущ;

13) ПодполковникБ.З. Қожахметов;

14) Подполковник С.С. Досыбеков;

15) Подполковник А.Б. Айтмамбетов;

16) Майор М.Т. Нурахметов;

17) Майор О.А. Голубев;

18) Майор А.Ш. Ибраев;

19) Майор М.Е. Усенов;

20) Старший лейтенант А.О. Филипко;

21) Старший лейтенант А. Лұқпанов;

22) Прапорщик А.П. Вологжанин;

23) Старший сержант М.Ж. Қонақбай;

24) Сержант Г.Ж. Доланбаева;

25) Сержант Р.Қ. Мысаев;

26) Младший сержант П.К. Взяков;

27) С.А. Стамбекова – супруга Т.Стамбекова