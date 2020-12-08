Спустя 8 лет на месте крушения пограничного самолета АН-72 прошел митинг памяти.
В мероприятии приняли участие военнослужащие, представители духовенства, филиала Республиканского общественного объединения ветеранов-пограничников «Застава тарландары», а также родные и близкие погибших.
На мраморном камне выбиты имена погибших. Они появились на стела спустя 8 лет после трагедии.
Сестра, погибшего в авиакатастрофе — Стамбекова Турганбека — приехала из Алматы почтить его память. Брат в то время был временно исполняющим обязанности директора Погранслужбы республики. Настоящий профессионал. Так называют полковника Стамбекова люди, знавшие его. Человек, всю жизнь посвятивший себя службе в пограничных войсках. Его помнят как строгого, справедливого руководителя и волевого военнослужащего. На борту находилась и его супруга Сауле.
Гульнар Стамбекова , сестра погибшего Турганбека Стамбекова: «8 лет тому назад объединила все наши семьи эта дата. Это для нас был шок. Это было вечером. В связи с погодными условиями произошла трагедия. Но мы смириться не можем. Потому что, боль утраты, общая боль это в наших сердцах. Ее никак не вычеркнешь. 4 февраля, когда я приехала была только стела. Безымянная. В наших душах было сомнение, почему? Куда мы должны придти? А сейчас я благодарна руководству, вдовам есть куда ходить. Есть где почтить память»
Катастрофа потрясала всю республику. Упавший под Шымкентом военно-транспортный самолет погранвойск Ан-72 летел в Ташкент для переговоров с руководством погранслужбы Узбекистана. Самолет должен был сделать посадку в Шымкенте, а потом вылететь в столицу Узбекистана. Ан-72 не дотянул до посадочной полосы всего 20 километров и рухнул… Катастрофа в Шымкенте стала самым крупным лётным происшествием с Ан-72 не только для Казахстана. Это вообще самая страшная авария в истории этого самолета. Ан-72 считается самым надежным военным воздушным судном.
Семьи потерявшие близких в страшной авиакатастрофе говорят, что время не лечит. Напротив, боль утраты с каждым годом становиться острее. Динара Нурлашева приехала из Астаны почтить память мужа — полковника Ергали Нурлашева. Когда произошла трагедия младшей дочери Малике было всего девять. Она и сейчас не может смириться с мыслью, что отца рядом нет.
«Спасибо за память. Спасибо пограничникам за их дружбу, любовь и уважение. Я горжусь, что мой муж заслужил уважение при жизни…Благодарна, что установили памятник. Есть теперь куда ходить», -говорит жена погибшего Ергали Нурлашева
Динара Нурлашева.
Скорбят и коллеги погибших пограничников. Они вспоминают: все находившееся на борту — были людьми чести, а работа на границе была их призванием.
Мадияр ЖУМАДИЛОВ, и.о. начальника Департамента КНБ РК по г. Шымкент и Туркестанской области: «Эта трагедия. Эта большая брешь в сердцах каждого пограничника. Это был их последний пограничный наряд. Мы все будем помнить»
1) Полковник Т.М. Стамбеков;
2) Полковник Е.Н. Нурлашев;
3) Полковник К.Т. Кабдылгазезов;
4) Полковник П.М. Доценко;
5) Полковник Е.М. Махаев;
6) Полковник К.К. Базарбаев;
7) Подполковник А.И. Дмитриев;
8) Подполковник В.А. Рахман;
9) Подполковник А.А. Рахман;
10) Подполковник К.А. Мухамадиев;
11) Подполковник А.П. Шуканов;
12) Подполковник В.Н. Кущ;
13) ПодполковникБ.З. Қожахметов;
14) Подполковник С.С. Досыбеков;
15) Подполковник А.Б. Айтмамбетов;
16) Майор М.Т. Нурахметов;
17) Майор О.А. Голубев;
18) Майор А.Ш. Ибраев;
19) Майор М.Е. Усенов;
20) Старший лейтенант А.О. Филипко;
21) Старший лейтенант А. Лұқпанов;
22) Прапорщик А.П. Вологжанин;
23) Старший сержант М.Ж. Қонақбай;
24) Сержант Г.Ж. Доланбаева;
25) Сержант Р.Қ. Мысаев;
26) Младший сержант П.К. Взяков;
27) С.А. Стамбекова – супруга Т.Стамбекова