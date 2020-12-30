Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 29 по 30 декабря 2020 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару».

Целью мероприятия является конфискация оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся на территории города, выявление источников их приобретения, ликвидация каналов их незаконной доставки, выявление организованных преступных групп, занимающихся незаконным хранением и ношением оружия, предупреждение, раскрытие преступлений, совершаемых огнестрельным оружием, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В первый день мероприятия сотрудники полиции проверили 87 владельцев оружия и провели с ними разъяснительную работу.