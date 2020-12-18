На праздничный стол года Быка важно подать такие блюда, которые ему понравятся.

Это значит, что от некоторых из них нужно будет отказаться. Нельзя забывать о том, что Бык травоядное животное, поэтому предпочтительнее всего будет зелень. Также новый хозяин года любит сладкое. А вот телятины и говядины однозначно не должно быть на праздничном столе.

Блюда, которые можно подавать на праздничный стол Нового 2021 года

Прежде чем приступать к приготовлению тех или иных блюд для праздничного новогоднего стола, важно знать, чем нельзя угощать гостей. Бык весьма требовательный гурман, поэтому нельзя его разгневать. Иначе год будет неудачным. Так, телятину вместе с говядиной вообще нельзя ставить на стол, и причины вполне понятны. Но от другого мяса можно не отказываться. Предпочтение следует отдавать нежирной птице – курице и индейке. Также вполне можно позволить блюда из свинины и кролика, а также баранины, утки и гуся.

Желе тоже не должно быть на столе, в котором был использован желатин. Дело в том, что этот ингредиент готовят из рогов собратьев Быка. Но желе, а также холодное вполне можно приготовить с агар-агаром, отличным растительным заместителем. Он, к слову, даже лучше желатина. Газированную воду, а также лимонад тоже лучше всего исключить из праздничного меню. Отдельное внимание важно уделить напиткам. Бык терпеть не любит алкоголь, пьяных людей. Так что можно позволить лишь немного вина за столом или шампанского.

Закуски

Закуски являются одним из неотъемлемых блюд на праздничном столе. И их может быть огромное множество. Вполне достаточно приготовить 3-4 варианта закусок, чтобы гости остались довольны. Они могут быть рыбными, овощными, мясными и смешанными. Лучше всего готовить из натуральных ингредиентов, овощей, фруктов и зелени. Бык оценит, если стол будет щедрым. Не помешает и красиво оформить закуски. Отличным вариантом для них могут стать тосты, тарталетки и канапе. Украшать рекомендуется зеленью, потому что новый хозяин года ее любит.

Вкусные блюда, которыми можно угощать гостей на Новый 2021 год

Салаты

Новогодний стол вряд ли может обойтись без салатов. Их любят практически все, а разнообразие впечатляет. Не стоит бояться экспериментировать и ставить на стол только привычные «Оливье», «Селёдку под шубой» и подобное. Кулинары уже давно придумали множество интересных вариантов салатов. Главное, чтобы в них не было говядины и телятины. А так можно позволить любые салаты – с другим видом мяса, сыром, овощами и фруктами, зеленью, морепродуктами, рыбой.

Ингредиенты лучше выбирать натуральные. Также не стоит забывать о специях, чтобы добавлять как можно меньше вредного майонеза. Его вполне можно заменить оливковым маслом, сметаной, лимонным соком и различными специями, такими как кумин, орегано, тмин, зира, куркума, имбирь, перец и прочие. Оформлению также следует уделить отдельное внимание. Быку понравятся яркие украшения в виде зерен граната, желтков, зелени, оливок и прочего.

Горячие блюда

Важно помнить о том, что Бык – это в некоторой степени консерватор. Однако он вовсе не против экспериментов. Лучше подбирать традиционные горячие блюда, но и не стоит бояться добавить на стол нечто новое. И гостям, и новому хозяину года однозначно это понравится. Можно готовить разные блюда с овощами, мясом птицы, грибами, морепродуктами и рыбой, запекать картошку в духовом шкафу, делать жульены, пробовать экзотические блюда. Свиные стейки на столе не будут лишними. А те, кто сидит на посту, может позволить себе горячие блюда из рыбы. А в качестве гарнира могут выступить различные блюда из крупы и овощи, как картошка, например.

Десерты и напитки

Бык любитель сладкого. Так что на столе могут быть такие десерты, как торты, пирожные, мороженое, печенье, зефир, мармелад, а также натуральные соки, домашние компоты, фреши, смузи, пироги, булочки и прочее. Колу, газировки, фанту и подобные напитки не нужно покупать. Бык этого не любит. А алкоголя употреблять можно немного и исключительно не крепкого.

Источник: http://rsute.ru