Айтенов новый год начал со встреч с жителями Шымкента

Аким Шымкента начал год со встреч с населением. Мурат Айтенов встретился с жителями Абайского района, на повестке дня вопросы коммунальные и личные.

Только за 2022 год аким Шымкента отчитался и ответил на вопросы жителей больше сотни раз, это тысячи людей. Многим помогли с решением проблем. Прошлогодний опыт не забыт, теперь встречи будут проводить еще чаще, заверили в акимате.

Жители просят газ, свет и воду. Аким уверяет, уже в 2023 году проблем с водой не будет, с остальным нужно подождать, работы ведутся. С дорогами на многих участках тоже придется повременить, сначала нужно провести трубы газа, воды — только потом дороги.

«Все силы в этом году направим на газ и свет. Работа идет не в одном населенном пункте. На Кайнар Булак уделим большое внимание, чтобы все работы завершить вовремя«, — говорит Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Пока на одни вопросы отвечает аким, подчиненные проводят на месте прием жителей. Все вопросы акимат обещает решить в установленные сроки, жителям будут сообщать о результатах.