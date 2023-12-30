Новогоднее застолье 2024

Новый год – самый любимый праздник. Хотя все мы отмечаем его по-разному, есть одно общее: в новогоднюю ночь мы стараемся накрыть щедрый стол, удивить и побаловать себя и гостей. Ведь одна из главных новогодних примет – чем вкуснее угощение, тем удачнее и изобильнее будет наступающий год.

ЗАБОТИМСЯ О СТАРШИХ

Счастливы те семьи, где за новогодним столом собирается сразу несколько поколений. И цель хозяйки – приготовить вкусные, легкие и нежные блюда, чтобы бабушки и дедушки не остались голодными на празднике живота. В таких случаях на помощь приходят различные запеканки и блюда из рыбы.

Запеченная рыба с лимоном и сливочным маслом

Готовится так же быстро, как съедается. Поверьте, это действительно легко и вкусно.

Для этого блюда возьмите плотную рыбу без костей, прекрасно подойдет наш судак. Разрежьте его на порционные кусочки среднего размера. Посолите и поперчите со всех сторон.

Из половинки лимона выжмите сок, а оставшуюся разрежьте на мелкие ломтики по количеству рыбных кусочков. В сковороде растопите кусочек сливочного масла и обжаривайте рыбу по одной-две минуты с каждой стороны.

Переложите кусочки в форму для запекания, сбрызните половиной лимонного сока. На каждый кусочек выложите по лимонному ломтику. Поставьте в разогретую до 200оС духовку примерно на 10-15 минут. Не держите слишком долго, чтобы не засушить блюдо.

Запеченную рыбу достаньте из духовки и сразу же подавайте к столу.

Запеканка с фаршем и сыром

Для этого блюда берите любое мясо, которое «по зубам» старшему поколению. Но учтите, что иногда говядина и баранина даже в виде фарша может показаться им жесткой. Тогда остановитесь на курице или индейке.

Понадобится еще несколько картофелин и сыр, лучше сливочного вкуса.

Очищенный картофель нарежьте тонкими слайсами. Форму для запекания смажьте маслом и выложите на дно слой картофеля. Смажьте его сметаной и посыпьте солью. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт или майонез. Сверху потрите слой сыра.

Луковицу очистите, мелко нарежьте и смешайте с фаршем. Тонким слоем выложите фарш. Посыпьте солью и специями. По фаршу распределите еще немного тертого сыра.

Далее все слои еще раз повторите. И также прослаивайте их тертым сыром. При запекании он будет плавиться и скреплять все слои между собой. Верхний слой картофеля тоже посыпьте обильно тертым сыром и поставьте форму в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 45-60 минут. Готовая запеканка станет аппетитного золотистого цвета.

СЮРПРИЗ НА ПОРОГЕ

Бывает так, что вы вовсе не ждете гостей, а они решили приготовить вам сюрприз и прилететь-приехать почти к бою курантов. В этом случае у вас в арсенале должна быть парочка быстрых, но эффектных рецептов. Пока гости отдыхают с дороги и обмениваются новостями, на кухне уже готовятся…

Куриные крылышки в томатно-соевом маринаде с горчицей

По этому рецепту крылышки получаются бесподобными, с очень интересным насыщенным вкусом и румяной корочкой. Это отличная закуска для компании старых друзей.

Крылышки промойте, обсушите с помощью бумажного полотенца, разрежьте по суставам на две части.

Подготовьте маринад. Для этого смешайте кетчуп, соевый соус и острую горчицу. Первые два ингредиента берите в пропорции 1:1, горчицы – наполовину меньше. Очищенный чеснок (несколько зубчиков) пропустите через пресс и добавьте к остальным ингредиентам. Количество маринада зависит от того, сколько у вас крылышек, все они должны быть хорошо пропитаны.

Маринуйте крылышки 30 минут при комнатной температуре. Если времени больше, то положите их на 1-2 часа в холодильник.

Затем крылышки переложите в один слой в форму для запекания. Остатки маринада распределите сверху. Накройте форму фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Затем фольгу снимите и запекайте крылышки еще 10 минут при той же температуре.

Пока накроете на стол, горячее будет готово.

Самый быстрый салат

Салат с полукопченой колбасой и кукурузой делается из простых продуктов, а выглядит красиво, особенно если подавать его порционно, уложив при оформлении в салатное кольцо. Но можно обойтись и без него. А главное, что никаких сложных приготовлений не потребуется. Все продукты берутся готовые, отварить надо только яйца.

Все что вам нужно: колбаса полукопченая (100 г), твердый сыр (100 г), два яйца, кукуруза консервированная (150 г), майонез (100 г), один зубок чеснока.

Разумеется, если едоков много, увеличивайте порцию в два-три раза.

Итак, перво-наперво ставим варить яйца вкрутую. Тем временем натрите сыр на крупной терке. Сыр берите настоящий, качественный. Помним: чем вкуснее каждый продукт, тем вкуснее салат!

Колбасу и яйца нарежьте кубиками, смешайте с кукурузой. Заправьте майонезом, смешанным с измельченным чесноком. Все перемешайте. Салат готов!

СЛАДКИЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Когда за столом собираются дети, то вряд ли они оценят традиционные оливье и селедку «под шубой». А вот сладкий праздничный салатик с ананасами точно придется детям по вкусу. Кроме того, он еще и достаточно сытный.

Ананасовый салат

Ингредиенты:

* куриное филе – 400 г,

* ананасы консервированные – 300 г,

* яйца – 4 шт.,

* твердый сыр – 200 г,

* йогурт – 200 мл,

* грецкие орехи – по вкусу,

* соль – по вкусу.

Отварите куриное филе и яйца. Остудите и порежьте кубиками. Ананасовые дольки надо достать из банки и тоже нарезать кубиками, добавить к остальным ингредиентам. После этого мелко натереть на терке твердый сыр и грецкие орехи. Перед подачей салат заправить йогуртом, а затем посолить и хорошо перемешать.

Заметим, если вы приготовите такой салатик для взрослых (они тоже его оценят), то йогурт можно заменить майонезом и добавить душистого черного перчика из мельницы.

Глинтвейн без алкоголя на виноградном соке

Им вполне можно угостить даже подростков. Классический безалкогольный глинтвейн будет под силу приготовить даже неискушенным кулинарам. Вино в напитке заменяется соком винограда. А для придания терпкости и душистого аромата используются фрукты и специи.

Для приготовления напитка на шесть человек понадобятся:

* виноградный сок – 1 литр,

* апельсин – 1 шт.,

* корица – 1 палочка,

* гвоздика – 6 бутонов,

* сахар или мед – 1-2 ст. ложек по вкусу,

* лимон – 2 кружочка,

* имбирь – несколько ломтиков.

Первым делом вылейте сок в кастрюлю. Очистите и порежьте дольками корень имбиря, добавьте его к соку. Цитрусовые чистить не нужно: их достаточно нарезать кружочками и положить в кастрюлю. После этого добавьте специи и сахар.

Учтите, что сахар добавляется в глинтвейн во время готовки. А вот мед размешивается уже в стаканах после приготовления напитка.

Поставьте кастрюлю с напитком на небольшой огонь и разогрейте примерно до 70 градусов. Доводить напиток до кипения не нужно. Оставьте глинтвейн под крышкой, чтобы он настоялся. Спустя 10-15 минут напиток можно подавать на стол.

Особенно хорошо будет угостить таким глинтвейном детей, забежавших домой с холодной улицы. И согреются, и получат удовольствие.