Во сколько в этом году обойдется оливье?

Уже сегодня во многих магазинах города наблюдается предпраздничный ажиотаж.

Люди закупаются продуктами на новогодний стол. Как обычно хозяйки будут готовить самые разные блюда, но неизменным у многих пожалуй останется традиционное оливье. Мы решили узнать во сколько обойдется приготовление этого салата в этом году.

Мы приготовим примерно два килограмма оливье, нам понадобятся: горошек, соленые огурцы, майонез, яйца, картофель и морковь — по 5 штук и половина колбасы. Последний ингредиент можно заменить на курицу или говядину, выйдет не на много дороже.

Яйца мы купили по 73 тенге за штуку. Картофель и морковь по полкило обошлись нам в 90 и 130 тенге. Зеленый горошек, самый дешевый- 355 тенге. Баночка соленых огурцов — 640 тенге, но нам понадобится только половина. Майонез обошелся в 280 тенге. Колбаса в 1050 тенге.

Итого, оливье в этом году обошлось нам в 2590 тенге.

На праздник у многих казахстанцев помимо оливье, будут традиционные селедка под шубой и крабовый салаты. При этом люди отмечают, накрыть новогодний стол стало дороже.

«Обычно как всегда оливье, под шубой может быть», — говорит покупательница.

«Наверное будем готовить салат с креветками наш любимый, крабовый и конечно цезарь. Очень заметно, что дороже», — говорит покупательница.

Но есть и те, кто просто покупает уже готовые салаты. Конечно, так выходит дороже, чем если приготовить самому. К примеру, в этом магазине килограмм оливье обойдется в 1500 тенге. Зато, эти люди могут сэкономить время и силы и направить их на что-то другое. Каждый выбирает то, что ему удобно и по душе.