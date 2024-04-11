В Шымкенте открылся коррекционный центр «Galaxy Logoped».

Здесь принимают детей с различными заболеваниями, задержкой речи, проблемами с координацией. Центр оснащен новейшей техникой, в нем работают квалифицированные врачи и специалисты.

Поставят на ноги и научат говорить. В Шымкенте открылся коррекционный центр «Galaxy Logoped». Здесь работают специалисты разных направлений — ЛФК, АФК, с детьми занимаются дефектолог, сурдодефектолог, логопед, есть кабинет робототехники, гончарного искусства, песочная и ЛЭД-терапия, все виды массажей, включая — гидромассаж. В центре, оснащенном новейшей техникой, принимают маленьких пациентов с различными диагнозами. Так, аппарат НейроПорт, каких в Казахстане всего два, стимулирует работу головного мозга.

«У нас есть новый аппарат НейроПорт, это Санкт-Петербуржский аппарат, естественная стимуляция мозга, логопед с этим аппаратом работает и результаты детей чтобы запуск речи выходит не то что 6-7 месяцев а за второй сеанс, а сеанс идет 10 дней. У нас упор чтобы ребенок ходил, развивался и разговаривал как все здоровые дети», — говорит Зульфия Юнусова, директор коррекционного центра «Galaxy Logoped».

Одновременно коррекционный центр может принять до 60 детей. Здесь работают 25 квалифицированных сотрудников, которые постоянно повышают свое мастерство. Так, ЛФК и АФК специалисты обучены по немецким технологиям.

«Мы работаем с разными детьми, которые не могут ходить, совершать какие-то движения. Учим держать равновесие, помогаем детям с тонусом. К нам приходят самые разные дети, с задержкой речевого развития, аутизмом, ДЦП», — говорит Дастан Исаметов, специалист ЛФК и АФК.

По словам врачей, с каждым годом в Шымкенте увеличивается число детей с задержкой речи. Своевременная и квалифицированная помощь поможет им интегрироваться в общество.

«Коррекционный центр необходим. Сейчас очень много детей, у которых наблюдается задержка речи. Здесь будут работать высококвалифицированные врачи. Они помогут детям, которые поздно начинают разговаривать. Для Шымкента такой коррекционный центр очень нужен», — говорит Галымжан Айнабек, главный врач специализированного детского дома.

Коррекционный центр «Galaxy Logoped» открыл свои двери для юных пациентов по улице 8-е марта 22.

Адрес: г. Шымкент, улица 8 марта, 22

телефон: 8 (777) 084 0070