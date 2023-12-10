10 детей воспитывает семья военных в Шымкенте

Сержант третьего класса Алмас Шунгулов и его супруга Жамиля воспитывают 10 детей.

В канун новогодних праздников командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Куанышбек Ушатев посетил семью Шунгуловых, чтобы вручить многодетной семье подарки и передать слова поздравления от имени министра обороны с предстоящим праздником.

Дети получили игрушки и сладости от Деда Мороза и Снегурочки. По словам представителей военного руководства, неожиданный визит показал детям, что армия это прежде всего дружный коллектив, где заботятся о каждом.