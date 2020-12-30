Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев поздравил всех жителей города с наступающим Новым годом и призывал провести этот Новый год в кругу своей семьи.

Он напомнил, что проводить праздничные мероприятия, утренники и новогодние корпоративы строго запрещено.

— Пожалуйста, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию и строго придерживайтесь карантинных требований. Нужно понять ,что угроза еще не миновала, а средства защиты могут лишь свести к минимуму распространение инфекции.

Согласно МВК РК и постановлений Главного государственного санитарного врача РК нет запрета на вызов домой Деда Мороза и Снегурочки. Но так, как есть бессимптомные формы коронавирусной инфекции, риск заболеть очень высок. И для предотвращения заболевания рекомендую не приглашать Дедов Морозов и Снегурочек. Берегите себя и своих близких! Ваше здоровье в Ваших руках! — дал рекомендации главный санитарный врач города Шымкента.