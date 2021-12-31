Впервые персонаж доброго старика, покровителя зимы появился в 1840 году в сборнике сказок Одоевского «Сказки дедушки Иринея».

Это одна из версий. Немного позднее статус Деда Мороза укрепился во всем мире.

Сегодня существует десятки имен покровителя зимы. В южных странах, например в Камбодже, где нет ни мороза, ни снега, детей в новогоднюю ночь радует своим появлением Дед Жар.

В европейских странах — это Санта Клаус. Чешские и словацкие дети с нетерпением ждут подарков от Микулаша.

Кстати, по статистике, дети верят в Деда Мороза лишь до 8-9 лет. Позже понимают, что все это миф и сказка, не имеющая ничего общего с реальностью.

Впрочем, роль Деда Мороза, раздающего подарки, запросто может взять на себя любой желающий от мала до велика.