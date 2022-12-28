Водители и кондуктора перевоплотились в Деда Мороза и Снегурку

Особенный подарок решили сделать для пассажиров общественного транспорта в Шымкенте.

На линию маршрутов запустили волшебные автобусы, где за рулем Дедушка Мороз, а кондуктор- Снегурочка.

Сказочные персонажи дарят подарки всем тем, кто расскажет стишки и новогодние поздравления.

«В 2023 году будет все хорошо. Будет мир, много денег и здоровье у каждого. А еще в год кролика, казахстанцев станет еще больше. Всем мира желаю, мои родные будьте добрее, будьте мудрее и счастливее. Оглядывайтесь вокруг, мир прекрасен. Помогайте друг другу и все будет хорошо», — сказал Дедушка Мороз.

Снегурочка занята не только тем, что собирает оплату, внучка Дедушки Мороза дарит подарки и играет с детишками.

Шымкент празднует Новый год, людям дарят новогоднее настроение и подарки. Перед Новым годом многие организации и учреждения устраивают благотворительные акции и утренники.

К слову, 31 декабря на площади Аль-Фараби пройдет новогодний концерт.