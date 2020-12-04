Школьника, нашедшего потерявшегося ребенка, наградили в Туркестанской области, сообщает Otyrar.KZ.

Начальник Ордабасинского РОП Галымжан Куашбаев наградил благодарственным письмом ученика 10 класса Адилета Адилерулы, оказавшего помощь полиции в поисках пропавшего ребенка.

Школьник помог полицейским найти заблудившуюся 2-летнюю малышку и вернуть ее домой к родителям живой и здоровой.

Случай произошел в районном центре Ордабасинского района в поселке Тамерлан.

Примерно в 18.30 часов вечера в дежурную часть обратились жители поселка о том, что без вести пропала их маленькая дочь. Как пояснили родители, 2-летняя малышка игралась во дворе дома и в какой-то момент исчезла из виду. Получившие сообщение стражи порядка сразу же выехали на место происшествия и принялись за поиски пропавшей девочки.

Спустя час в полицию обратился местный житель, десятиклассник, и сообщил, что обнаружил на улице плачущую малышку.

Благодаря школьнику пропавшая девочка нашлась и ее вернули родителям живой и здоровой.

Как выяснилось, играя возле дома 2-летняя девочка вышла на дорогу и, пройдя несколько улиц, заблудилась. В это время плачущего ребенка нашел ученик 10 класса Адилет Адилерулы и затем сообщил в полицию.