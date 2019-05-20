В Сарыагашский РОП поступило сообщение от местного жителя о том, что на одном из рынков Сарыагашского района пропала его 4-летняя дочь.

Как пояснил мужчина, он пришел вместе с дочерью на рынок, где не заметил, как потерял ребенка в толпе. Отец пропавшей девочки незамедлительно обратился за помощью в полицию и позвонил на телефон 102, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Стражи порядка сразу же выехали на место происшествия по указанному адресу, где разделились на несколько групп и прочесали рынок и близлежащие территории с целью розыска маленькой девочки. В результате, полицейские в течение двух часов нашли пропавшую девочку и вернули ее родителям.

Не находивший себе места из-за пропажи дочери, радостный мужчина от всей души выразил огромную благодарность полицейским, в том числе инспектору группы ювенальной полиции капитану полиции Куанышу Жумату, которые вернули ему дочь живой и здоровой.

В свою очередь полицейские Туркестанской области просят граждан внимательно следить за своими детьми при посещении общественных мест, рынков и магазинов, а также не оставлять их без присмотра. В случае же их пропажи необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.