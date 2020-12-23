Сакен Майгазиев
Фото: Шымкент қаласы мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасы

Известный певец Сакен Майгазиев назначен и.о. директора концертной организации «Городской дом культуры Шымкента».

Соответствующее распоряжение подписала и. о. начальника городского управления культуры, развития языков и архивов Ханзада Есенова. Об этом сообщили в самом управлении.

Заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев родился 1 января 1975 года в Сузакском районе Туркестанской области. Славу артист получил, будучи в составе популярной группы «МузАРТ».

С 2018 года Майгазиев работал проректором Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в Алматы.

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