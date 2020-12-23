Известный певец Сакен Майгазиев назначен и.о. директора концертной организации «Городской дом культуры Шымкента».

Соответствующее распоряжение подписала и. о. начальника городского управления культуры, развития языков и архивов Ханзада Есенова. Об этом сообщили в самом управлении.

Заслуженный деятель Казахстана Сакен Майгазиев родился 1 января 1975 года в Сузакском районе Туркестанской области. Славу артист получил, будучи в составе популярной группы «МузАРТ».

С 2018 года Майгазиев работал проректором Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в Алматы.