Уважаемые жители и гости города Шымкент!
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы в новогодние праздники нужно остерегаться пищевых отравлений и ботулизма.
Для этого главное соблюдать несложные правила:
— мыть руки с мылом перед едой, после еды и после туалета;
— в процессе приготовления блюд (скоропортящихся, кондитерских и кремовых) использовать качественные и тщательно обработанные пищевые продукты;
— перед употреблением консервированных пищевых продуктов следует обратить внимание на внешний вид, цвет, мутность;
— приготовленные блюда (скоропортящиеся, кондитерские и кремовые), следует хранить в холодильнике при минусовых температурах, соблюдая соседство продуктов питания;
— готовые блюда, срок хранения которых истек, следует выбросить;
— посуду для приема пищи следует содержать в чистоте;
— нельзя употреблять в пищу блюда, приготовленные неизвестными лицами;
— в случае употребления недоброкачественной пищи, необходимо своевременно
обратиться за медицинской помощью.
С Новым Годом! Будьте здоровы!