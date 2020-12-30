Уважаемые жители и гости города Шымкент!

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, чтобы в новогодние праздники нужно остерегаться пищевых отравлений и ботулизма.

Для этого главное соблюдать несложные правила:

— мыть руки с мылом перед едой, после еды и после туалета;

— в процессе приготовления блюд (скоропортящихся, кондитерских и кремовых) использовать качественные и тщательно обработанные пищевые продукты;

— перед употреблением консервированных пищевых продуктов следует обратить внимание на внешний вид, цвет, мутность;

— приготовленные блюда (скоропортящиеся, кондитерские и кремовые), следует хранить в холодильнике при минусовых температурах, соблюдая соседство продуктов питания;

— готовые блюда, срок хранения которых истек, следует выбросить;

— посуду для приема пищи следует содержать в чистоте;

— нельзя употреблять в пищу блюда, приготовленные неизвестными лицами;

— в случае употребления недоброкачественной пищи, необходимо своевременно

обратиться за медицинской помощью.