За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 80
город Алматы — 63
город Шымкент — 5
Акмолинская область — 77
Актюбинская область — 9
Алматинская область — 40
Атырауская область — 18
Восточно-Казахстанская область — 131
Жамбылская область — 16
Западно-Казахстанская область — 39
Карагандинская область — 26
Костанайская область — 87
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 112
Северо-Казахстанская область — 84
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 135498 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 200 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 60 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 42880, летальных случаев — 450, выздоровевших — 30852.