За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 792 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 80

город Алматы — 63

город Шымкент — 5

Акмолинская область — 77

Актюбинская область — 9

Алматинская область — 40

Атырауская область — 18

Восточно-Казахстанская область — 131

Жамбылская область — 16

Западно-Казахстанская область — 39

Карагандинская область — 26

Костанайская область — 87

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 112

Северо-Казахстанская область — 84

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 135498 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 200 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 60 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 42880, летальных случаев — 450, выздоровевших — 30852.