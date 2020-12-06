Кыргызстан, несмотря на пандемию коронавируса, открыл границы для въезда иностранных граждан из всех стран мира.

Министерство иностранных дел республики сообщает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярным авиасообщением. Однако все прибывающие должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до прилета или вылета.

Кроме того, после прибытия в Кыргызстан, сотрудники санитарно-карантинных пунктов также проверят у пассажиров наличие результатов теста.

Если окажется, что его срок истек по причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой рейса, иностранных граждан и лиц без гражданства обяжут пройти еще одно ПЦР-исследование на месте.