24 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 19 международных авиарейсов из Швейцарии, Мальдивской Республики, Индонезии, Ирана, Египта, Турции, ОАЭ, Украины, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 2 113 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 783 человека, без справок прибыли 330 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан — 9 рейсов, 849 пассажиров, со справками — 730, без справок — 119;

в аэропорт г. Алматы — 8 рейсов, 1 122 пассажира, со справками — 922, без справок — 200;

в аэропорт г. Шымкент — 1 рейс, 138 пассажиров, со справками — 127, без справок — 11;

в аэропорт г. Петропавловск — 1 рейс, 4 пассажира со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа у всех 259 граждан РК, прилетевших в РК 23 декабря 2020 года, тестирование показало отрицательный результат.