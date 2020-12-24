Во время рабочего визита в Туркестан министр труда и социальной защиты Биржан Нарымбетов посетил частный реабилитационный центр.

Министр оценил высокий уровень услуг реабилитационного центра и был удивлен тем, что такой популярности у государственных реабилитационных учреждений нет.

Один из пациентов центра Арнур Тугельбаев рассказал, что проходил лечение в государственном, но изменений никаких не было.

«В этом центре польза есть, я сам хожу. А тогда я не ходил. Считайте, с 2006 года как получил травму и до 2013 года никаких сдвигов не было, оттуда и другие болезни. Разница между государственным и этим центром есть. Там не лечат нормально. Кто за 24 дня восстановится? Вы сами подумайте?», — сказал Арнур Тугельбаев.

Министра труда и социальной защиты пообещал, оказать всяческую поддержку центру и даже перенять опыт лечения у специалистов, которые работают с пациентами.

«Я вижу, что пациенты настроены позитивно, а значит результат будет. Хочу чтобы переняли их опыт работы, нужно вникнуть в процесс. Я не скажу, что государственные реабилитационные центры хуже, большинство оснащены современным оборудованием. Вопрос интересный возникает: почему сюда едут, причем со всех регионов?», — озадачился Биржан Нурымбетов, министр труда и и социальной защиты РК.

Министр пообещал оказать реабилитационному центру в Туркестане грантами.