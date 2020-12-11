Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

Оно разрешает работать рынкам по выходным и праздничным дням. Увеличилось время работы супермаркетов.

В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №42 от 06.11.2020 года внесены следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.5. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.5. ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, не крытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один день недели для проведения санитарно — дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров»;

2) подпункт 3.6. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.6. ограничение деятельности продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни»;

3) подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, фудкорты, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита»;

4) подпункт 3.12. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.12. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий и массовых новогодних мероприятий (в том числе организация гуляний, утренников, за исключением утренников в детских дошкольных организациях — отдельно в группах без посторонних лиц и участия зрителей), форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным государственным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек»;

5) подпункт 3.25. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.25.организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов;

6) подпункт 3.26. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.26. запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор, ледовых площадок при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах. Разрешена работа кинотеатров (заполняемость не более 50%, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57) с ограничением по времени в будние (рабочие) дни с 09:00 до 23:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции».

7) подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. разрешить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 23:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест».