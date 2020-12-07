Санврачи напоминают о запрете на корпоративы и любые массовые мероприятия.

Этот ресторан на окраине Шымкента с раннего утра готов к встречи гостей. Но будут они сегодня или нет, неизвестно. Несколько месяцев простоя, а теперь ограничения по времени и рассадке гостей, сказались на бизнесе. Люди гораздо реже посещают рестораны. Единственная надежда на новогодние корпоративы тоже растаяла.

-Нам уже заявки поступают, телефонные звонки тоже поступают, приходят. Но, в связи с карантином мы пока еще не можем принимать банкеты. Мы надеемся, конечно же, на хорошее, — рассказывает администратор ШОЛПАН ТОЛЕГЕНОВА.

А вот тамада, попросивший скрыть лицо и имя, уверяет, что несмотря на строгий запрет предложения провести праздник ему все-таки поступают.

— Есть несколько заказов на закрытый вечер. А что делать, нам как-то нужно зарабатывать. А если поймают, то оплатим штраф и все, — говорит тамада Алмас.

Сдать в аренду коттеджи для проведения новогодних вечеринок готовы и их владельцы. Мы обзвонили несколько объявлений.

— Банкет новогодний хотели провести 27-го

— вход по 1000 тенге с человека, сколько человек вас?

— 30…, А с полицейскими проблем не будет?

— нет, не будет…

Санврачи напоминают о запрете на корпоративы и любые массовые мероприятия.

— Если обнаружим нарушение, то эти объекты проверим со всех сторон за нарушение административного кодекса, а потом и штраф выпишем. Мы призываем граждан не нарушать режим, чтобы избавиться от этой инфекции раз и на всегда, комментирует руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент БОЛАТ НУРМАНОВ.

А штрафы за нарушения правил карантина внушительные, так физическое лицо заплатит за организацию праздника 833 тысячи тенге, индивидуальные предприниматели 638 тысяч, а крупный бизнес 4,5 миллиона тенге. Есть повод задуматься, а так ли на самом деле нужен корпоратив?