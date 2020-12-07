Санврачи напоминают о запрете на корпоративы и любые массовые мероприятия.
Этот ресторан на окраине Шымкента с раннего утра готов к встречи гостей. Но будут они сегодня или нет, неизвестно. Несколько месяцев простоя, а теперь ограничения по времени и рассадке гостей, сказались на бизнесе. Люди гораздо реже посещают рестораны. Единственная надежда на новогодние корпоративы тоже растаяла.
-Нам уже заявки поступают, телефонные звонки тоже поступают, приходят. Но, в связи с карантином мы пока еще не можем принимать банкеты. Мы надеемся, конечно же, на хорошее, — рассказывает администратор ШОЛПАН ТОЛЕГЕНОВА.
А вот тамада, попросивший скрыть лицо и имя, уверяет, что несмотря на строгий запрет предложения провести праздник ему все-таки поступают.
— Есть несколько заказов на закрытый вечер. А что делать, нам как-то нужно зарабатывать. А если поймают, то оплатим штраф и все, — говорит тамада Алмас.
Сдать в аренду коттеджи для проведения новогодних вечеринок готовы и их владельцы. Мы обзвонили несколько объявлений.
— Банкет новогодний хотели провести 27-го
— вход по 1000 тенге с человека, сколько человек вас?
— 30…, А с полицейскими проблем не будет?
— нет, не будет…
Санврачи напоминают о запрете на корпоративы и любые массовые мероприятия.
— Если обнаружим нарушение, то эти объекты проверим со всех сторон за нарушение административного кодекса, а потом и штраф выпишем. Мы призываем граждан не нарушать режим, чтобы избавиться от этой инфекции раз и на всегда, комментирует руководитель отдела Департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент БОЛАТ НУРМАНОВ.
А штрафы за нарушения правил карантина внушительные, так физическое лицо заплатит за организацию праздника 833 тысячи тенге, индивидуальные предприниматели 638 тысяч, а крупный бизнес 4,5 миллиона тенге. Есть повод задуматься, а так ли на самом деле нужен корпоратив?