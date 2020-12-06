По прибытии пожарных на место происшествия выяснилось, что на складе загорелись бумаги.

5 декабря 2020 года в 22:58 часов на пульт управления 101 поступило сообщение о пожаре в офисе АО «Казпочта» г. Кентау, пристроенного к трехэтажному многоэтажному жилому дому. Об этом сообщил ДЧС пресс-служба Туркестанской области

По прибытии пожарных на место происшествия выяснилось, что на складе произошло загорание бумаг. Площадь пожара 30 кв. метров.

Пожар локализован в 23:20 часов и ликвидирован в 23:30 часов.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

В тушении пожара задействованы 14 сотрудников и 4 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.