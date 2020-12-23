По данным городского управления занятости и социальной защиты, в этом году в Шымкенте за счет республиканского и местного бюджетов на эти цели выделено 17,9 млрд тенге.

За этот период 26 766 семей получили условную денежную помощь, 4 176 семей получили безусловную денежную помощь. Государственная адресная социальная помощь — это выплата в денежной форме, предоставляемая государством физическим лицам (семьям) с месячным среднедушевым доходом ниже черты бедности, передает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Кроме того, детям 1-6 лет из семей, получающих адресную социальную помощь, предоставляются гарантированные социальные пособия. На оказание гарантированной социальной помощи детям из малообеспеченных семей города Шымкент выделено 1841,2 млн тенге, и с начала года их обеспечивают необходимыми продукты питания и предметами домашнего обихода.