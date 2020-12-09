О кредитах и суммах на содержание спортивных клубов говорили сегодня в мажилисе.

Почти 300 тысяч казахстанцев погрязли в микрокредитах. Сумма займов превысила 730 миллиардов тенге! Об этом заявили мажилисмены. Люди увязли в долгах и не могут вернуть банкам ни тиына, в основном из-за финансовой неграмотности. Депутаты предлагают на первой странице договора указывать информацию о сумме микрокредита, переплате по нему и график погашения займа.

«Нормативным правовым актом уполномоченного органа с учетом требований, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, утверждается порядок заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требования к содержанию, оформлению договора и первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита – сумма переплаты по микрокредиту, включая предмет микрокредита, обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также форма графика погашения микрокредита», — рассказал Альберт РАУ, депутат Мажилиса Парламента РК.

Уже сейчас запрещено начисление неустойки, комиссий и иных платежей. Введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Усилено регулирование микрофинансовых организаций. Кредитные товарищества, ломбарды и так называемые онлайн-кредиторы прошли регистрацию.

«Принятые меры позволили минимизировать риски на рынке потребительского кредитования. Однако проблема роста безответственного кредитования сохраняется. Об этом говорил Президент в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года. По данным Первого кредитного бюро на 1 ноября микрокредиты в микрофинансовых организациях имеют 170 тысяч предпринимателей и 810 тысяч физических лиц», — говорит депутат.