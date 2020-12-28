Сотрудники патрульной полиции во время патрулирования на 647 километре трассы Алматы-Ташкент-Термез заметили на обочине грузовик, который не смог выбраться из сугробов, передает Otyrar.KZ.

Увидев мужчину, который в холодный день попал в снегопад, полицейские сразу же пришли на помощь. Взяв в руки лопату, двое стражей порядка поочередно помогли очистить колеса автомашины от снега.

Также они разбросали песок на проезжую часть, чтобы грузовой автотранспорт смог легко сдвинуться с места. В свою очередь, водитель выразил огромную благодарность полицейским за оказанную помощь.

Всего с наступлением зимы за один месяц патрульные полицейские оказали помощь 12 автомобилям, застрявшим в дороге по различным причинам и получили благодарности от водителей.

«Грузовик выехал в сторону Тараза, мы быстро поняли, что нужна помощь, остановились и помогли водителю выбраться. Мы патрулируем дороги, потому часто сталкиваемся с подобными ситуациями. Недавно, увидев на обочине водителя, чья машина сломалась, мы вызвали эвакуатор, который отбуксировал машину и доставил в ближайший автосервис. В другом случае помогли водителю, у которого закончилось горючее. Водители и пассажиры были благодарны», — рассказал инспектор Алмат Смандияров.