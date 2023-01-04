Спасатели Туркестанской области спасли врачей и беременную женщину

Непогода в Туркестанской области не стихает. Спасатели региона рассказали, журналистам о том, как сотрудники департамента ЧС вытащили врачей экстренной мед службы и беременную женщину.

Как пояснили в ДЧС, спасатели увидели карету скорой помощи, которая застряла на трассе. Как оказалось в салоне находились врачи и беременная женщина.

«Третьего января, примерно в 12 дня на трассе направления в Байдибекский район замечено авто, внутри были врачи и беременная женщина. Их доставили в ЦРБ Байдибекского района», — сказали в ДЧС по Туркестанской области.

В ведомстве пояснили, что из-за сильного ветра разбушевался ветер до 20 метров в секунду, спасателям удалось вызволить с трасс около сотни человек, десятки авто.

Спасатели и полицейские просят жителей отложить поездки. Трассы дальнего направления остаются закрытыми.