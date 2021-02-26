В связи с резким ухудшением погоды временно была закрыта автодорога КХ-2 «Уланбель-Созак-Екпенды».

На участке между между населенным пунктами Шаян и Шолаккорган, примерно в 15 км от села Тасугольсай оказали помощь водителю и пассажирам автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент–Степной. Помощь также оказана и другим водителям, застрявшим в снежных заносах.

На месте происшествия были задействованы 6 сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям по Туркестанской области и 2 единицы техники.

По данным специалистов ДЧС, в 1 автобусе и 5 легковых автомобилях находились 50 пассажиров, в том числе 3 ребенка.

В настоящее время пассажиры доставлены в село Шолаккорган. Погибших и пострадавших нет.

Департамент ЧС по Туркестанской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим в непростых погодных условиях, быть внимательнее и осторожнее при выезде за пределы населенных пунктов и на трассы.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по номеру 101 или 112!