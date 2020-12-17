Девочка поссорилась с братом и ушла из дома.

Примерно в 23.00 ч. ночи в дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее несовершеннолетняя дочь.

Со слов женщины, около 17.30 ч. 13-летняя дочь вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. После безуспешных самостоятельных поисков мать пропавшей девочки обратилась за помощью в полицию, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Получившие сообщение стражи порядка сразу же приступили к поискам пропавшей без вести. Полицейские прочесали все близлежащие территории, проверили камеры видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев, таксистов и установили круг ее знакомых Также во все подразделения полиции ДП Туркестанской области направили ориентировку на пропавшую девочку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского РОП выяснили местонахождение девочки и нашли ее возле центральной мечети. При проверке оказалось, что 13-летняя девочка поссорилась с братом и ушла из дома. В настоящее время полицейские вернули найденную девочку домой к родителям живой и здоровой.

Благодарные родители выразили огромную признательность полицейским Сарыагашского района, которые оперативно наши и вернули дочь домой. «Моя дочь ушла из дома. Я пыталась самостоятельно найти ее, но не смогла и попросила помощи у сотрудников полиции. Сарыагашские полицейские оперативно разыскали и нашли мою девочку. Большое спасибо стражам порядка!» — в свою очередь поблагодарила местная жительница.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательным к детям и не оставлять их без присмотра, а также приучить ребенка выходя из дома отпрашиваться у взрослых. Если же у вас пропали дети или близкие, то незамедлительно обращайтесь в полицию, не теряя времени на самостоятельные поиски.