Это уже стало доброй традицией.

Стражи порядка на постоянной основе помогают нуждающимся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в период карантинного режима.

К примеру, сотрудники Байдибекского РОП в преддверии Дня независимости РК посетили дом жительницы с. Шаян Ереговой Нуриллы, одной воспитывающей детей, и вручили продукты первой необходимости, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Свою лепту в благородное дело в эти дни внесли и полицейские Сарыагашского РОП. Возле центральной мечети сотрудники полиции раздали нуждающимся семьям одежду и продукты. Главный имам центральной мечети Сарыагашского района Тулебеков Турлыбек поблагодарил начальника и личный состав Сарыагашского РОП за организацию благотворительного мероприятия. Также теплые пожелания прозвучали от благодарных местных жителей.

В свою очередь, личный состав. Ордабасинского РОП оказал социальную помощь жительнице районного центра Темирлан Усембаевой Мереке. Многодетная мать живет на съемном квартире. Учитывая, что она является матерью-одиночкой, воспитывающей 5 детей, стражи порядка на собранные средства приобрели для ее семьи продукты питания и подарки для детей. Многодетная мать и маленькие дети, которые обрадовались полученным подаркам, выразили огромную признательность полицейским за оказанное внимание.

Благотворительную акцию поддержали также сотрудники полиции Жетысайского и Тулькубасского районов.

К празднику «16 декабря-День Независимости Республики Казахстан» полицейские Тюлькубасского РОП приобрели продукты питания для двух малообеспеченных семей, которые поблагодарили за помощь в преддверии зимних холодов и пожелали всего наилучшего.

В Жетысайском районе сотрудники местного отдела полиции посетили дом отца-одиночки, воспитывающего 5 детей. Сегодня местный житель, у которого на иждивении малолетние дети, безработный. С супругой сельчанин развелся два года назад. Женщина оставила своих детей у мужа. Воспитание детей требует большой ответственности и отец вынужден сидеть дома. На собранные средства стражи порядка для жителя Жетысайского района и отцу 5 детей собрали продукты питания и вещи первой необходимости.

Как отметили полицейские, подобные акции по оказанию помощи многодетным матерям и малообеспеченным семьям будут продолжены и в дальнейшем.