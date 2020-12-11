Самый маленький участник конкурса «Ұлт Үні» Мирон Пономарев награжден в номинации «Жас талап».

Ему 5 лет. Мирон исполнил песню великого казахского поэта Абая Кунанбаева «Сегіз аяқ» и получил бурные овации публики.

Сейчас Мирон ходит в детский сад №53 «Ерасыл» в г. Шымкент. В будущем можно многого ожидать от Мирона, который ходит в казахскоязычную дошкольную группу детского сада.

Напомним, что в преддверии 29-летия Независимости Республики Казахстан завершился караван-конкурс «Ұлт үні», организованный в рамках культурно-просветительского проекта «Қазақтан».

По итогам караван-конкурса «Ұлт үні»: Гран-при — Зкруллаев Нематилло, I место — Ким Павел, II место — Умаров Умид, Рахимшиков Умар, III место — Турсынова Гульханым.