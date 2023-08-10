Житель Шымкента в день рождения Абая Кунанбаева возил людей бесплатно

В Шымкенте ко дню рождения Великого мыслителя подготовились основательно. В каждом парке соорудили уголки Абая Кунанбаева и открыли различные выставки.

Не остались в стороне и жители мегаполиса. Есбол Ордабеков из Шымкента решил провести необычный челлендж. В день рождения великого Абая, парень возил людей по городу бесплатно, но при условии, что пассажиры знают хотя бы одно из слов назидания Абая.

«Я ночью вчера лежал дома, листал соцсети и смотрел челленджи бессмысленные. И вот сегодня, в день Великого Абая, я решил сделать свой челлендж. Значит, я подвожу жителей Шымкента бесплатно, если они расскажут хотя бы одно назидание Абая, а их в целом 45. С утра было около 17 пассажиров, из них только 10 смогли рассказать. Статистика, конечно, так себе, хотелось бы чтобы было побольше, так как в назиданиях Абая кроется большой смысл», — говорит Есбол.

Жители Шымкента призывают казахстанцев регулярно читать произведения Абая Кунанбаева и обратить внимание на слова созидания.