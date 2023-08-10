День Абая отмечают в Казахстане

Сегодня по всей стране отмечают 178-летие Абая Кунанбаева.

Знаменательная дата появилась в календарях казахстанцев 3 года назад. В этот день проводятся различные тематические мероприятия и вспоминают работы великого мыслителя.

Глава государства уже поздравил страну с праздником у себя в Twitter:

«Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал Касым-Жомарт Токаев.

Абай Кунанбаев — казахский поэт, философ, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с русской и европейской культурой на основе просвещенного либерального ислама.

Всего Абай написал около 170 стихотворений, 56 переводов, три поэмы и труд «Слова назидания» («Қара сөздер»).